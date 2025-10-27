Укр Рус
Известно о пострадавших: в Чернигове беспилотник упал возле жилого дома
27 октября, 15:05
2

Известно о пострадавших: в Чернигове беспилотник упал возле жилого дома

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • В Чернигове российский дрон упал возле жилого дома, пострадали люди.
  • Чернигов атаковали не менее 14 беспилотников, часть из которых обезвредила ПВО.

В понедельник днем, 27 октября, российские дроны массированно атаковали Черниговскую область. Один из БпЛА упал в черте города.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

Что известно о взрывах в Чернигове 27 октября?

С 12:54 в Чернигове раздаются взрывы. Россия атаковала город несколькими дронами. Один из них противовоздушная оборона смогла обезвредить, но обломки упали на территории недалеко от города.

В 14:32 Брижинский обновил информацию, добавив, что другой БпЛА упал в самом Чернигове – жилого дома на севере. В результате атаки пострадали два человека.

Информация по повреждениям уточняется, 
– сказал глава МВА.

По информации мониторинговых каналов, на Чернигов днем летели не менее 14 БпЛА.

Когда в последний раз россияне атаковали Чернигов?

  • Поздно вечером 25 октября россияне ударили беспилотником по одному из предприятий Чернигова. На территории загорелся грузовик. Тогда же в Новгороде-Северском из-за попадания БпЛА произошел пожар в админздании одного из предприятий критической инфраструктуры – помещение было уничтожено.

  • Российские войска нанесли удары дронами по объектам транспортной инфраструктуры на Черниговщине, что привело к отмене железнодорожного сообщения.

  • 27 октября взрывы в Чернигове тоже прогремели несколько раз. по целям работала ПВО.