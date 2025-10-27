Известно о пострадавших: в Чернигове беспилотник упал возле жилого дома

В понедельник днем, 27 октября, российские дроны массированно атаковали Черниговскую область. Один из БпЛА упал в черте города.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

Что известно о взрывах в Чернигове 27 октября?

С 12:54 в Чернигове раздаются взрывы. Россия атаковала город несколькими дронами. Один из них противовоздушная оборона смогла обезвредить, но обломки упали на территории недалеко от города.

В 14:32 Брижинский обновил информацию, добавив, что другой БпЛА упал в самом Чернигове – жилого дома на севере. В результате атаки пострадали два человека.

Информация по повреждениям уточняется,

– сказал глава МВА.

По информации мониторинговых каналов, на Чернигов днем летели не менее 14 БпЛА.

Когда в последний раз россияне атаковали Чернигов?