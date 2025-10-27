Відомо про постраждалих: у Чернігові безпілотник впав біля житлового будинку

У понеділок вдень, 27 жовтня, російські дрони масовано атакували Чернігівську область. Один з БпЛА впав у межах міста.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Що відомо про вибухи в Чернігові 27 жовтня?

Із 12:54 в Чернігові лунають вибухи. Росія атакувала місто кількома дронами. Один з них протиповітряна оборона змогла знешкодити, але уламки впали на території неподалік міста.

О 14:32 Брижинський оновив інформацію, додавши, що інший БпЛА впав у самому Чернігові – житлового будинку на півночі. Внаслідок атаки постраждали дві людини.

Інформація по пошкодженнях уточнюється,

– сказав очільник МВА.

За інформацією моніторингових каналів, на Чернігів удень летіли не менше 14 БпЛА.

Коли востаннє росіяни атакували Чернігів?