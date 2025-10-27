Укр Рус
24 Канал Новини України Відомо про постраждалих: у Чернігові безпілотник впав біля житлового будинку
27 жовтня, 15:05
2

Відомо про постраждалих: у Чернігові безпілотник впав біля житлового будинку

Дар'я Смородська
Основні тези
  • У Чернігові російський дрон впав біля житлового будинку, постраждали люди.
  • Чернігів атакували не менше 14 безпілотників, частину з яких знешкодила ППО.

У понеділок вдень, 27 жовтня, російські дрони масовано атакували Чернігівську область. Один з БпЛА впав у межах міста.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Дивіться також "На місці дитячої кімнати – провалля": 14-річна дівчинка дивом вижила під час атаки на Київ 

Що відомо про вибухи в Чернігові 27 жовтня?

Із 12:54 в Чернігові лунають вибухи. Росія атакувала місто кількома дронами. Один з них протиповітряна оборона змогла знешкодити, але уламки впали на території неподалік міста. 

О 14:32 Брижинський оновив інформацію, додавши, що інший БпЛА впав у самому Чернігові – житлового будинку на півночі. Внаслідок атаки постраждали дві людини.

Інформація по пошкодженнях уточнюється, 
– сказав очільник МВА.

За інформацією моніторингових каналів, на Чернігів удень летіли не менше 14 БпЛА.

Коли востаннє росіяни атакували Чернігів?

  • Пізно ввечері 25 жовтня росіяни вдарили безпілотником по одному з підприємств Чернігова. На території загорілася вантажівка. Тоді ж у Новгороді-Сіверському через влучання БпЛА сталася пожежа в адмінбудівлі одного з підприємств критичної інфраструктури – приміщення було знищене.

  • Російські війська завдали ударів дронами по об'єктах транспортної інфраструктури на Чернігівщині, що призвело до скасування залізничного сполучення.

  • 27 жовтня вибухи в Чернігові теж прогриміли кілька разів. по цілях працювала ППО.