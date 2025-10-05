В Чернигове вспыхнул пожар из-за российского обстрела: где было попадание
- 5 октября российские войска осуществили массированную атаку на Украину, поразив энергообъект в Чернигове, что повлекло аварийные отключения света в районе.
- В результате обстрелов поврежден жилой дом на Нежинщине и админпомещение в Семеновской общине; спасатели ликвидировали пожары на местах ударов.
Россияне осуществили массированную атаку на Украину 5 октября, привлекая сотни дронов и ракеты. В Чернигове враг ударил по энергообъекту.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.
Где было попадание в Чернигове?
Ночью Чернигов атаковали "Шахеды". О последствиях рассказал Вячеслав Чаус, подчеркнув, что под ударом также оказалась Нежинщина и Семеновская община.
Есть попадание в одно из предприятий. На месте прилета – пожар. Также враг попал по энергообъекту. Из-за этого в одном из районов города - аварийные отключения света,
– говорит он.
Спасатели работают на местах ударов: смотрите фото ГСЧС
На Нежинщине в результате обстрела поврежден жилой дом. Также враг ударил по одному из предприятий - произошел пожар. Возгорание ликвидировали.
В Семеновской громаде из-за удара беспилотником повреждено админпомещение.
В областной администрации подытожили, что враг совершил 55 обстрелов за сутки. В регионе продолжают действовать графики почасового отключения света. Энергетики работают над тем, чтобы уменьшить ограничения.
Что известно о массированной атаке на Украину?
Напомним, что в ночь на 5 октября российские военные осуществили комбинированный обстрел Украины. Противник привлек сотни беспилотников и ракеты.
В результате атаки в некоторых районах Львова исчезла электроэнергия. Местные власти пытаются выяснить обстоятельства.
Также во Львове загорелся индустриальный парк Sparrow. Он является современным производственно-логистическим комплексом площадью 19 гектаров, расположенным в промышленной зоне "Сигнивка".
Известно и о попадании по промышленному гражданскому объекту в Винницкой области. Информация о пострадавших не поступала.