На Черниговщине мужчина замучил 2-летнюю девочку до смерти: объяснение его поступка шокируют

В Черниговской области садист в течение нескольких месяцев издевался над маленьким ребенком. Убийца не был родным отцом и даже отчимом.

Носовский районный суд Черниговской области приговорил к 10 годам лишения свободы мужчину, который убил 2-летнего ребенка. В период с декабря 2017 года по март 2018 года он жестоко издевался над малолетней, что привело к её смерти.

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Подробности жуткого инцидента

По данным следствия, злоумышленник вырывал у ребенка волосы, выкручивал девочке руки и ноги, гасил окурки о ее тело. Также он бил ее по голове, что привело к закрытой внутричерепной травме. Из-за таких издевательств у несовершеннолетней произошел эпилептический приступ, а еще она потеряла возможность ходить. Кроме этого, садист запрещал матери этой девочки кормить свою дочь. 20 марта 2018 года ребенок скончался в результате отека головного мозга.

На суде злоумышленник заявил, что мать девочки жила у него вместе с этим ребенком и еще одной дочерью. Садист не признал свою вину. Он попытался переложить всю ответственность на женщину, обвинив ее в плохом отношении к своим детям и проблемах с алкоголем.

Как установило следствие, этот мужчина пытал 2-летнего ребенка из-за того, что девочка не знала его имени. Она не могла ответить на вопрос "как зовут дядю". Экспертиза показала, что у злоумышленника была алкогольная зависимость, которая привела к психическим и поведенческим расстройствам. Однако во время совершения преступления он мог осознавать свои действия и руководить ими, поэтому он был признан вменяемым и наказан.

Что известно о матери убитой девочки

Женщина ранее была осуждена на 4 года за злостное невыполнение родительских обязанностей, что привело к тяжелым последствиям. Известно, что у нее изъяли старшую дочь. Над ней тот мужчина тоже издевался, из-за чего эта девочка попала в больницу. На суде эта мать сообщила, что с декабря 2017 жила вместе с дочерями у своей подруги, где жил также и злоумышленник. Еще она сказала, что этот мужчина пытал ее 2-летнего ребенка, потому что девочка не знала его имени и не умела считать.

Староста села, в котором когда-то жила горе-мать с двумя дочерьми, заявил, что эта женщина часто меняла места жительства, а также злоупотребляла алкоголем. Его показания подтвердила и родная тетя убитой 2-летней девочки. Другие свидетели предположили, что эта женщина использовала своих детей для получения социальных выплат, а так они ей были не нужны.

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