Мать "проучила" девочку за оскорбление ее сына. Ивано-Франковский городской суд назначил женщине наказание в размере 850 гривен штрафа.
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"Месть" за сына
Инцидент произошел 29 июля после обеда. Потерпевшая девочка играла с другими детьми на детской площадке, когда к ней подошел мальчик. Он принялся оскорблять девочку. Та в свою очередь заявила, что не хочет с ним играть.
После этого в конфликт вмешалась мать маленького "грубияна" – она подошла и ударила девочку рукой по голове. От удара ребенок упал.
Медики не обнаружили у пострадавшей телесных повреждений, впрочем на мать таки составили протокол по факту умышленного нанесения удара, который не нанес телесных повреждений. Обвиняемая свою вину признала.
Кстати, сколько лет детям – участникам спора – неизвестно. В приговоре суда указано только то, что оба – малолетние, то есть они младше 14 лет.
"Горе-мать"
Женщина не впервые предстает перед судом. Она уже успела "прославиться" пренебрежением родительскими обязанностями и мелким хулиганством. Так, в частности, в 2021 году она получила устное предупреждение от суда. Тогда ее сын сломал мобильный телефон и находился на улице без взрослых.
Как-то на "примерную" мать открыли дело за то, что она придиралась к прохожим и материлась. Однако по истечении срока давности инцидента женщина осталась без наказания.
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