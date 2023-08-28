Матір "провчила" дівчинку за образу її сина. Івано-Франківський міський суд призначив жінці покарання у вигляді 850 гривень штрафу.

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"Помста" за сина

Інцидент стався 29 липня пообіді. Потерпіла дівчинка гралася з іншими дітьми на дитячому майданчику, коли до неї підійшов хлопчик. Він почав ображати дівчинку. Та у свою чергу заявила, що не хоче з ним гратися.

Після цього у конфлікт втрутилася матір маленького "грубіяна" – вона підійшла і вдарила дівчинку рукою по голові. Від удару дитина впала.

Медики не виявили у постраждалої тілесних ушкоджень, втім на матір таки склали протокол за фактом умисного завдання удару, який не спричинив тілесних ушкоджень. Обвинувачена свою провину визнала.

До речі, скільки років дітям – учасникам суперечки – не відомо. У вироку суду вказано лише те, що обоє – малолітні, тобто їм менше за 14 років.

"Горе-матір"

Жінка не вперше постає перед судом. Вона вже встигла "прославитися" нехтуванням батьківських обов'язків і дрібним хуліганством. Так, зокрема, у 2021 вона отримала усне попередження від суду. Тоді її син поламав мобільний телефон та перебував на вулиці сам, без дорослих.

Якось на "зразкову" матір відкрили справу за те, що вона прискіпувалася до перехожих і матюкалася. Однак через закінчення терміну давності інциденту жінка залишилася без покарання.

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