Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый до приговора суда будет находиться под стражей.
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В Киевской области отец убил родную дочь
Как стало известно, накануне убийства во время телефонного разговора на почве ревности мужчина поссорился с находящейся за рубежом женой. Чтобы отомстить ей, он решил убить детей – 16-летнюю дочь и 12-летнего сына.
2 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он отправился на кухню и включил газовые конфорки. После этого разбудил детей. Понимая опасные последствия действия отца, девушка хотела выключить плиту. Поэтому между ними возник конфликт, который перерос в драку.
Дети пытались убежать от отца, однако покинуть дом им не удалось, поскольку мужчина отломал внутреннюю ручку входной двери.
Во время спора мужчина ударил кухонным ножом дочь по лицу и грудную клетку. От полученной колото-резаной раны с повреждением сердца она скончалась на месте.
В то же время опасаясь за свою жизнь, парень взял мобильный телефон и скрылся в подвале дома, откуда вызвал правоохранителей. Кстати, после совершенного злоумышленник пытался совершить самоубийство и порезал себе руку.
Теперь злоумышленник к приговору суда будет находиться под стражей.
Другие подобные трагические случаи
- Напомним, что раньше на Черниговщине родной отец жестоко убил свою 1-летнюю дочь. Также он покушался на убийство 2-летнего сына. Несмотря на это, мужчина отрицал свою вину.
- В Житомирской области за варварское убийство родного ребенка осудили горе-отца и мать. Они получили до 15 и 7 лет тюрьмы. Ребенок был убит в августе 2018 года в Овручском районе Житомирщины. В тот вечер отца разозлил плач 5-летней дочери. Девочка была с особыми потребностями.
- Кроме этого, в Виннице засудили мужчину, который жестоко убил свою мать, жену и детей 3 и 7 лет. В то же время он пытался скрыть следы преступления и отвести от себя подозрения.