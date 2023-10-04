На Чернігівщині чоловік закатував 2-річну дівчину до смерті: пояснення його вчинку шокують

У Чернігівській області садист протягом кількох місяців знущався з малої дитини. Вбивця не був її рідним батьком та навіть вітчимом.

Носівський районний суд Чернігівської області засудив на 10 років позбавлення волі чоловіка, який вбив 2-річну дитину. У період з грудня 2017 року до березня 2018 року він жорстоко знущався з малолітньої особи, що призвело до її смерті.

Читайте також У Києві чоловік напав на дітей з ножем: одного з хлопчиків госпіталізували

Подробиці моторошного інциденту

За даними слідства, зловмисник виривав в дитини волосся, викручував їй руки та ноги, гасив недопалки о її тіло. Також він бив її по голові, що призвело до закритої внутрішньочерепної травми. Через такі знущання в неповнолітньої стався епілептичний приступ, а ще вона втратила змогу ходити. Крім цього садист забороняв матері цієї дівчинки годувати свою доньку. 20 березня 2018 року дитина померла внаслідок набряку головного мозку.

На суді зловмисник заявив, що мати дівчинки жила у нього разом з цією дитиною та ще однією донькою. Садист не визнав своєї провини. Натомість він спробував перекласти всю відповідальність на жінку, звинувативши її у поганому ставленні до своїх дітей та проблемах з алкоголем.

Як встановило слідство, цей чоловік катував 2-річну дитину через те, що та не знала його імені. Вона не могла відповісти на питання "як звати дядю". Експертиза показала, що зловмисник мав алкогольну залежність, яка призвела до психічних та поведінкових розладів. Однак під час скоєння злочину він міг усвідомлювати свої дії та керувати ними, тому його визнали осудним та покарали.

Що відомо про мати вбитої дівчинки

Жінка раніше була засуджена на 4 роки за злісне невиконання батьківських обов’язків, що призвело до тяжких наслідків. Відомо, що в неї вилучили старшу доньку. З неї той чоловік теж знущався, через що ця дівчинка потрапила до лікарні. На суді ця мати повідомила, що з грудня 2017 року жила разом з доньками у своєї подруги, де мешкав також і той зловмисник. Ще вона сказала, що цей чоловік катував її 2-річну дитину, бо та не знала його імені та не вміла рахувати.

Староста села, в якому колись мешкала горе-мати з двома доньками, заявив, що ця жінка часто змінювала місця проживання, а також зловживала алкоголем. Його покази підтвердила й рідна тітка вбитої 2-річної дівчинки. Інші свідки припустили, що ця жінка використовувала своїх дітей для отримання соціальних виплат, а так вони їй не були потрібні.

Інші випадки жахливого ставлення до дітей