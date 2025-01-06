В Одесской области расследуют трагическую гибель 16-летнего парня

Трагедия произошла в Черноморске. Там погиб подросток. Предварительно, ребенок совершил самоубийство.

Смертельный инцидент произошел 6 января около 13:00. Местная жительница возле многоэтажного дома, в котором проживает, обнаружила травмированного подростка и сообщила в полицию, передает 24 Канал.

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Прыгнул из окна

По дороге в больницу парень умер от полученных травм. Предварительно, 16-летний юноша выпрыгнул из окна подъезда, расположенного на шестом этаже многоэтажки.

Известно, что мальчик жил вместе с бабушкой.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагического события.

К слову, прокуратура расследует смерть 18-летнего украинца Александра Якущенко, которого незаконно вывезли в Россию. Александр перед полномасштабным вторжением проживал в доме семейного типа в селе Токаревка под Херсоном. После освобождения Херсона руководительница детдома вместе с детьми сбежала в Россию. Там она отказалась от опеки над ними. Александр попал в приемную семью со "стажем" – Натальи и Александра Лукашенко из станицы Ахтанизовская. С ними подросток прожил всего год. После чего его нашли повешенным неподалеку от дома, где проживала названная семья.