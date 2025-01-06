На Одещині розслідують трагічну загибель 16-річного хлопця

Трагедія сталася у Чорноморську. Там загинув підліток. Попередньо, дитина скоїла самогубство.

Смертельний інцидент трапився 6 січня близько 13:00. Місцева жителька біля багатоповерхового будинку, в якому проживає, виявила травмованого підлітка і повідомила поліцію, передає 24 Канал.

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Стрибнув з вікна

По дорозі до лікарні хлопець помер від отриманих травм. Попередньо, 16-річний юнак вистрибнув з вікна під’їзду, розташованого на шостому поверсі багатоповерхівки.

Відомо, що хлопчик мешкав разом із бабусею.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини трагічної події.

До слова, прокуратура розслідує смерть 18-річного українця Олександра Якущенка, якого незаконно вивезли до Росії. Олександр перед повномасштабним вторгненням проживав у будинку сімейного типу у селі Токарівка під Херсоном. Після звільнення Херсона керівниця дитбудинку разом із дітьми втекла до Росії. Там вона відмовилася від опіки над ними. Олександр потрапив до прийомної родини зі "стажем" – Наталії та Олександра Лукашенків зі станиці Ахтанізівська. З ними підліток прожив лише рік. Після чого його знайшли повішеним неподалік від будинку, де проживала названа родина.