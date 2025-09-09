Российские корабли не могут надолго оставаться в пункте базирования в Новороссийске. Из-за угрозы украинских ударов оккупанты вынуждены маневрировать.

Об этом во вторник, 9 сентября, рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

Смотрите также Какой будет победа Украины и вся правда о силе россиян: интервью с командиром Group 13 ГУР

Почему Новороссийск опасен для российского флота?

По словам представителя украинских ВМС, технически враг может запускать "Калибры" непосредственно из гавани. Однако постоянное пребывание там кораблей Черноморского флота России опасно.

Сказать, что они там могут просто закрыть, повесить амбарный замок и больше никуда не выходить – нет. Тогда мы их прямо там уничтожим. И они это прекрасно понимают,

– отметил Плетенчук.

Поэтому обычно российские корабли выходят в Цемескую бухту, запускают ракеты и возвращаются обратно. "Это дело нескольких часов", – добавил военный.

Также он отметил, что флот противника в целом не может свободно чувствовать себя в открытом море. Например, зайти в Крым, что нужно по техническим причинам, ведь там расположена ремонтная база.

В то же время они в любой момент могут покинуть акваторию Азово-Черноморского региона внутренними водами через Волго-Донской канал, и они этого не делают. Поэтому здесь у них есть ограниченный маневр,

– сказал спикер.

Атака на российский "Буян-М": коротко о главном