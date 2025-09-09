Укр Рус
9 вересня, 22:14
2

Носії "Калібрів" вимушені маневрувати: чому порт Новоросійська небезпечний для росіян

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Кораблі Чорноморського флоту Росії в Новоросійську змушені маневрувати через загрозу українських ударів.
  • Зазвичай російські кораблі запускають ракети "Калібр" із Цемеської бухти та швидко повертаються назад.

Російські кораблі не можуть надовго залишатися в пункті базування в Новоросійську. Через загрозу українських ударів окупанти вимушені маневрувати.

Про це у вівторок, 9 вересня, розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на етер телемарафону.

Чому Новоросійськ небезпечний для російського флоту?

За словами речника українських ВМС, технічно ворог може запускати "Калібри" безпосередньо з гавані. Однак постійне перебування там кораблів Чорноморського флоту Росії небезпечне.

Сказати, що вони там можуть просто закрити, повісити амбарний замок і більше нікуди не виходити – ні. Тоді ми їх прямо там знищимо. І вони це чудово розуміють,
– зауважив Плетенчук.

Тож зазвичай російські кораблі виходять у Цемеську бухту, запускають ракети й повертаються назад. "Це справа кількох годин", – додав військовий.

Також він наголосив, що флот противника загалом не може вільно почуватися у відкритому морі. Наприклад, зайти у Крим, що потрібно з технічних причин, адже там розташована ремонтна база.

Водночас вони в будь-який момент можуть покинути акваторію Азово-Чорноморського регіону внутрішніми водами через Волго-Донський канал, і вони цього не роблять. Тому тут у них є обмежений маневр,
– сказав речник.

Атака на російський "Буян-М": коротко про головне

  • Нагадаємо, 28 серпня внаслідок спільної операції Департаменту активних дій ГУР МОУ та спецпідрозділу "Примари" в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму уражено малий ракетний корабель держави-агресорки проєкту 21631 "Буян-М".
  • Окрім борту, ударом повітряного дрона пошкодили радіолокаційну станцію носія крилатих ракет "Калібр".
  • Аналітики Defense Express помітили, що встановлена на "Буяні" потужна система ППО взагалі не працювала.