В Черновцах мужчина стрелял в авто, в котором были 3 детей

На одной из улиц Черновцов произошла стрельба, пострадать в которой могли дети. У водителей возник спор, который один из них захотел решить выстрелами.

Инцидент произошел около 20 часов 17 сентября. В одной из машин в салоне находились трое детей и двое взрослых.

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Спор на перекрестке

Полиция предварительно установила: на перекрестке между водителями Daewoo Lanos и Volkswagen Bora возник спор. Водитель последнего начал преследовать оппонента во время движения и стрелял по авто.

В Lanos на тот момент находились трое детей в возрасте 8, 14 и 15 лет. Поравнявшись с автомобилем потерпевших, нападавший выстрелил в сторону окон пассажирской двери и поехал себе.



В салоне Lanos находились трое детей

От выстрелов разбилось стекло передней и задней пассажирской двери справа. К счастью, никто из детей и взрослых не пострадал.

Полиция быстро установила нападавшего: им оказался 22-летний буковинец, его сразу же задержали. У него правоохранители изъяли пневматический пистолет калибра 4,5 миллиметра и автомобиль.

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 – Хулиганство.

Нападавшему может грозить лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

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