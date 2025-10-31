Легковушка влетела в грузовик на обочине: четверо военных погибли в ДТП на Львовщине
- На Львовщине в результате ДТП погибли четверо военных.
- Легковушка столкнулась с грузовиком, который стоял неподвижно на обочине.
На Львовщине произошло смертельное ДТП, в котором погибли четверо военных. Произошло столкновение с грузовиком.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.
Смотрите также Нашли мертвым через 5 месяцев: в ДТП на Тернопольщине погиб военнослужащий
Что известно о ДТП?
Авария произошла 30 октября примерно в 21:15 вблизи села Жировка Львовского района.
Предварительно, водитель легковушки с военными номерными знаками не справился с управлением на повороте. Он выехал за пределы проезжей части и врезался в грузовик на обочине.
Погибли водитель и 2 пассажиров Nissan, а еще пассажир грузовика – он тоже был военным и в момент столкновения выходил из кабины.
Следователи и оперативные работники ГБР провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей и начали комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств трагедии,
– пишет ГБР.
Начато уголовное производство.
Другие аварии и ДТП
В Чернигове полицейский сбил насмерть военнослужащего. Предварительно, правоохранитель был трезвым.
Нацгвардеец совершил смертельный наезд на подростка в Кривом Роге. Военнослужащий не остановился на красный свет.
В Одесской области погибли двое военных из-за наезда грузовика на блокпост. Виновник был трезвым и заявлял, что не заметил блокпост.