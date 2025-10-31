Легковик влетів у вантажівку на узбіччі: четверо військових загинули у ДТП на Львівщині
- На Львівщині внаслідок ДТП загинули четверо військових.
- Легковик зіштовхнувся з вантажівкою, яка стояла нерухомо на узбіччі.
На Львівщині сталася смертельна ДТП, у якій загинуло четверо військових. Відбулося зіткнення з вантажівкою.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДБР.
Що відомо про ДТП?
Аварія сталася 30 жовтня приблизно о 21:15 поблизу села Жирівка Львівського району.
Попередньо, водій легковика з військовими номерними знаками не впорався з керуванням на повороті. Він виїхав за межі проїзної частини та врізався у вантажівку на узбіччі.
Загинули водій та 2 пасажирів Nissan, а ще пасажир вантажівки – він теж був військовим та у момент зіткнення виходив із кабіни.
Слідчі та оперативні працівники ДБР провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків та розпочали комплекс заходів для з'ясування всіх обставин трагедії,
– пише ДБР.
Розпочато кримінальне провадження.
