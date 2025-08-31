Ключ к победе: какие действия СОУ и когда именно приведут к успешному завершению войны
- Военный эксперт Роман Свитан считает, что для победы над Россией нужно развалить Российскую империю, что включает уничтожение нефтяной отрасли.
Силы обороны Украины атаковали нефтеперерабатывающие заводы в России.
Силы обороны Украины наносят сокрушительные удары по российским НПЗ. Это подрывает экономику России и ее производственные мощности.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала рассказал, что чтобы победить Россию, нужно развалить Российскую империю. Так можно победить российскую армию.
Сколько было выведено из строя за месяц нефтяных мощностей?
"Если развалим Российскую империю, развалится государство, а армия – это производная от государства. Без государства армия просто не будет существовать – она также развалится", – сказал Роман Свитан.
Он добавил, что один из механизмов развала Российской империи – уничтожение ее нефтяной отрасли, ведь российская экономика в значительной степени питается именно от поступлений нефтяных долларов. За месяц была выведена из строя или уничтожена примерно пятая часть российских нефтяных мощностей.
До конца года остаются еще четыре месяца – и, если никто не вмешается, Россия потеряет всю нефтяную переработку и перевалку, что существенно повлияет на ее экономику. Это приведет к тому, что в течение следующего года они смогут только запускать печатный станок для поддержки экономики,
– сказал Роман Свитан.
Он пояснил, что следующий год может стать началом конца российской экономики. В 2027 году государства и республики, которые не будут получать финансирование, начнут "свободное плавание", как это было в советские времена.
Удары Украины по НПЗ: что нужно знать?
- Силы обороны Украины ночью 30 августа атаковали два нефтеперерабатывающих завода России – Краснодарский и Сызранский. Краснодарский НПЗ расположен более 300 километров от границы Украины.
- Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после дроновой атаки 28 августа. Этот завод атаковали по меньшей мере 29 украинских дронов.
- Американский стратег по энергетике и геополитике доктор Томас О'Доннелл отмечает, что с помощью украинской ракеты "Фламинго" Украина сможет существенно повлиять на экспорт нефти России, что может привести к остановке добычи. Ее запуск будет сложным и длительным. Атаки на НПЗ России наносят серьезные убытки Кремлю.