Ключ до перемоги: які дії СОУ та коли саме призведуть до успішного завершення війни
- Військовий експерт Роман Світан вважає, що для перемоги над Росією потрібно розвалити Російську імперію, що включає знищення нафтової галузі.
Сили оборони України атакували нафтопереробні заводи в Росії.
Сили оборони України завдають нищівних ударів по російських НПЗ. Це підриває економіку Росії та її виробничі потужності.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу розповів, що щоб перемогти Росію, потрібно розвалити Російську імперію. Так можна перемогти російську армію.
Скільки було виведено з ладу за місяць нафтових потужностей?
"Якщо розвалимо Російську імперію, розвалиться держава, а армія – це похідна від держави. Без держави армія просто не існуватиме – вона також розвалиться", – сказав Роман Світан.
Він додав, що один із механізмів розвалу Російської імперії – знищення її нафтової галузі, адже російська економіка значною мірою живиться саме від надходжень нафтових доларів. За місяць було виведено з ладу або знищено приблизно п’яту частину російських нафтових потужностей.
До кінця року залишаються ще чотири місяці – і, якщо ніхто не втрутиться, Росія втратить усю нафтову переробку та перевалку, що суттєво вплине на її економіку. Це призведе до того, що протягом наступного року вони зможуть лише запускати друкарський станок для підтримки економіки,
– сказав Роман Світан.
Він пояснив, що наступний рік може стати початком кінця російської економіки. У 2027 році держави та республіки, які не отримуватимуть фінансування, почнуть "вільне плавання", як це було в радянські часи.
Удари України по НПЗ: що потрібно знати?
- Сили оборони України вночі 30 серпня атакували два нафтопереробні заводи Росії – Краснодарський та Сизранський. Краснодарський НПЗ розташований понад 300 кілометрів від кордону України.
- Куйбишевський нафтопереробний завод призупинив роботу після дронової атаки 28 серпня. Цей завод атакували щонайменше 29 українських дронів.
- Американський стратег з енергетики та геополітики доктор Томас О’Доннелл зазначає, що за допомогою української ракети "Фламінго" Україна зможе суттєво вплинути на експорт нафти Росії, що може призвести до зупинки видобутку. Її запуск буде складним і тривалим. Атаки на НПЗ Росії завдають серйозних збитків Кремлю.