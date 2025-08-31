Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу розповів, що щоб перемогти Росію, потрібно розвалити Російську імперію. Так можна перемогти російську армію.

Скільки було виведено з ладу за місяць нафтових потужностей?

"Якщо розвалимо Російську імперію, розвалиться держава, а армія – це похідна від держави. Без держави армія просто не існуватиме – вона також розвалиться", – сказав Роман Світан.

Він додав, що один із механізмів розвалу Російської імперії – знищення її нафтової галузі, адже російська економіка значною мірою живиться саме від надходжень нафтових доларів. За місяць було виведено з ладу або знищено приблизно п’яту частину російських нафтових потужностей.

До кінця року залишаються ще чотири місяці – і, якщо ніхто не втрутиться, Росія втратить усю нафтову переробку та перевалку, що суттєво вплине на її економіку. Це призведе до того, що протягом наступного року вони зможуть лише запускати друкарський станок для підтримки економіки,

– сказав Роман Світан.

Він пояснив, що наступний рік може стати початком кінця російської економіки. У 2027 році держави та республіки, які не отримуватимуть фінансування, почнуть "вільне плавання", як це було в радянські часи.

Удари України по НПЗ: що потрібно знати?