Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала рассказал, что чтобы победить Россию, нужно развалить Российскую империю. Так можно победить российскую армию.

Сколько было выведено из строя за месяц нефтяных мощностей?

"Если развалим Российскую империю, развалится государство, а армия – это производная от государства. Без государства армия просто не будет существовать – она также развалится", – сказал Роман Свитан.

Он добавил, что один из механизмов развала Российской империи – уничтожение ее нефтяной отрасли, ведь российская экономика в значительной степени питается именно от поступлений нефтяных долларов. За месяц была выведена из строя или уничтожена примерно пятая часть российских нефтяных мощностей.

До конца года остаются еще четыре месяца – и, если никто не вмешается, Россия потеряет всю нефтяную переработку и перевалку, что существенно повлияет на ее экономику. Это приведет к тому, что в течение следующего года они смогут только запускать печатный станок для поддержки экономики,

– сказал Роман Свитан.

Он пояснил, что следующий год может стать началом конца российской экономики. В 2027 году государства и республики, которые не будут получать финансирование, начнут "свободное плавание", как это было в советские времена.

