Какие действия Кремля могут добить экономику России
- Дефицит федерального бюджета России за январь-июль достиг около 54 миллиардов долларов, превышая годовой план, но Путин сосредоточен на войне против Украины.
- Россия сталкивается с экономическими проблемами в нескольких отраслях, в частности с долгами в производстве бумаги и ухудшением финансовых показателей в банковском секторе, что Путин отрицает.
- Мобилизация в России может стать "болезненной" для экономики, но Кремль продолжает набирать войска, что увеличивает бюджетное давление.
Дефицит федерального бюджета России за январь – июль достиг около 54 миллиардов долларов, что значительно превышает годовой план. Однако Владимир Путин не обращает внимания на эти показатели, ведь сейчас его больше всего беспокоит война против Украины.
В эфире 24 Канала экс-сотрудник СБУ Иван Ступак сказал, какие действия Кремля могут окончательно добить российскую экономику.
Что может добить российскую экономику
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что в России могут объявить проведение мобилизации, несмотря на то, что соответствующие меры станут "болезненными" для Москвы. Сейчас Кремль стягивает войска, уговаривая или принуждая подписывать контракты.
Как отметил экс-сотрудник СБУ, пока нет оснований не доверять украинскому управлению разведки. Они наблюдают, анализируют данные и делают из этого выводы. Однако в России по крайней мере сейчас не наблюдается проблема с людьми.
Различные данные поступали, что якобы за второй квартал в России набирали в армию людей меньше, чем обычно. Затем пришли якобы обновленные данные, которые свидетельствуют об обратном. Откровенно скажу, трудно определить, чему можно доверять, потому что много противоречивых данных,
– сказал Ступак.
С другой стороны, в России большое количество предприятий начинает переходить с пятидневной рабочей недели на четырехдневную из-за того, что банально нет заказов. Работников распускают по домам, потом они приходят в определенные дни и теоретически все эти люди, которые остаются без работы в результате закрытия предприятий, в целом имеют исключительно только одну возможность для дальнейшей жизни – хочешь жить, иди подписывай контракт с российским минобороны.
Важно! Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий рассказал, что Россия ежемесячно набирает в армию минимум 35 000 военнослужащих. С начала года по состоянию на 1 сентября 2025 года Кремль призвал по контракту около 280 000 военнослужащих.
"Все упирается в деньги. Этим всем военным надо платить немалые деньги. По состоянию на август 2025 года в России зафиксирован значительный дефицит бюджета, на что Путину безразлично", – добавил экс-сотрудник СБУ.
Теоретически таких людей может стать больше или по крайней мере остаться на уровне предыдущих периодов. Хочу верить, что это все окончательно добьет российскую экономику.
В каких отраслях Россия имеет проблемы?
- По данным Службы внешней разведки, на ведущих российских предприятиях по производству бумаги растут долги. Многие производства бумажно-целлюлозной отрасли вообще вынуждены остановить работу, работники не получают заработную плату вовремя, некоторых вообще увольняют без всяких выплат.
- Серьезные проблемы также есть в банковском секторе России. В частности, ухудшение финансовых показателей почувствовали 48 из 100 крупнейших финучреждений страны-агрессора.
- В то же время Путин отрицает, что ситуация в российской экономике продолжает ухудшаться, а также отказывается признавать стагнацию экономики.