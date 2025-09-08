Дефицит федерального бюджета России за январь – июль достиг около 54 миллиардов долларов, что значительно превышает годовой план. Однако Владимир Путин не обращает внимания на эти показатели, ведь сейчас его больше всего беспокоит война против Украины.

В эфире 24 Канала экс-сотрудник СБУ Иван Ступак сказал, какие действия Кремля могут окончательно добить российскую экономику.

Что может добить российскую экономику

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что в России могут объявить проведение мобилизации, несмотря на то, что соответствующие меры станут "болезненными" для Москвы. Сейчас Кремль стягивает войска, уговаривая или принуждая подписывать контракты.

Как отметил экс-сотрудник СБУ, пока нет оснований не доверять украинскому управлению разведки. Они наблюдают, анализируют данные и делают из этого выводы. Однако в России по крайней мере сейчас не наблюдается проблема с людьми.

Различные данные поступали, что якобы за второй квартал в России набирали в армию людей меньше, чем обычно. Затем пришли якобы обновленные данные, которые свидетельствуют об обратном. Откровенно скажу, трудно определить, чему можно доверять, потому что много противоречивых данных,

– сказал Ступак.

С другой стороны, в России большое количество предприятий начинает переходить с пятидневной рабочей недели на четырехдневную из-за того, что банально нет заказов. Работников распускают по домам, потом они приходят в определенные дни и теоретически все эти люди, которые остаются без работы в результате закрытия предприятий, в целом имеют исключительно только одну возможность для дальнейшей жизни – хочешь жить, иди подписывай контракт с российским минобороны.

Важно! Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий рассказал, что Россия ежемесячно набирает в армию минимум 35 000 военнослужащих. С начала года по состоянию на 1 сентября 2025 года Кремль призвал по контракту около 280 000 военнослужащих.

"Все упирается в деньги. Этим всем военным надо платить немалые деньги. По состоянию на август 2025 года в России зафиксирован значительный дефицит бюджета, на что Путину безразлично", – добавил экс-сотрудник СБУ.

Теоретически таких людей может стать больше или по крайней мере остаться на уровне предыдущих периодов. Хочу верить, что это все окончательно добьет российскую экономику.

В каких отраслях Россия имеет проблемы?