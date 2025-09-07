Об этом 24 Каналу рассказал специалист по коммуникации общественной организации Razom We Stand Максим Гардус, отметив, что есть сферы, на которых Кремль хочет сэкономить. Но это не понравится многим россиянам.
К теме Крупнейшая с 1980-х годов: Буданов заявил, что Россия готовит масштабную программу перевооружения
Как Россия может нарастить доходы в бюджет?
Как отметил Гардус, Россия может попытаться уменьшить расходы бюджета с помощью российского населения и бизнеса. Там уже сокращают много различных невоенных проектов.
Всякие мосты, переправы, трассы федерального значения, проекты по газификации регионов, проведение канализации, ремонт коммунальной инфраструктуры. Многое из этого останавливают. Также в России уменьшается программа жилищного строительства. Там осталось лишь несколько категорий, которые могут получить ипотеку с низкими процентами, – отметил Гардус.
Также там будут уменьшать льготы для различных производителей. Те же "АвтоВАЗ" и "Москвич" существенно страдают от конкуренции с Китаем. Однако они держатся на плаву благодаря средствам из российского бюджета. Теперь все это будут урезать.
Еще один из способов экономии бюджета – замораживание индексации социальных выплат, пенсий, зарплат в невоенном секторе. В общем шаги к сбалансированию бюджета там делают. Но все это влияет на невоенный сектор. Все остальные будут получать меньше, чтобы армия получала столько, сколько имеет, или же больше,
– объяснил Гардус.
В каком состоянии российская экономика?
- Россия направляет колоссальные ресурсы на войну. Это ведет к постепенному упадку гражданского сектора.
- В России уже говорят, что тамошняя экономика фактически вошла в стадию "технической стагнации". Прирост экономики приближается к нулевым показателям.
- В июле в Службе внешней разведки сообщали, что более половины российской экономики уже находится в состоянии стагнации. Там уже начали скрывать информацию об экономике и внешней торговле.