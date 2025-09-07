Про це 24 Каналу розповів спеціаліст з комунікації громадської організації Razom We Stand Максим Гардус, зауваживши, що є сфери, на яких Кремль хоче зекономити. Але це не сподобається багатьом росіянам.

Як Росія може наростити доходи в бюджет?

Як наголосив Гардус, Росія може спробувати зменшити витрати бюджету за допомогою російського населення та бізнесу. Там вже скорочують багато різних невійськових проєктів.

Всякі мости, переправи, траси федерального значення, проєкти з газифікації регіонів, проведення каналізації, ремонт комунальної інфраструктури. Багато що з цього зупиняють. Також в Росії зменшується програма житлового будівництва. Там залишилося лише кілька категорій, які можуть отримати іпотеку з низькими відсотками, – зазначив Гардус.

Також там зменшуватимуть пільги для різних виробників. Ті ж "АвтоВАЗ" та "Москвич" суттєво потерпають від конкуренції з Китаєм. Однак вони тримаються на плаву завдяки коштам з російського бюджету. Тепер все це будуть урізати.

Ще один зі способів економії бюджету – замороження індексації соціальних виплат, пенсій, зарплат у невійськовому секторі. Загалом кроки до збалансування бюджету там роблять. Але все це впливає на невійськовий сектор. Всі інші отримуватимуть менше, щоб армія отримувала стільки, скільки має, або ж більше,

– пояснив Гардус.

В якому стані російська економіка?