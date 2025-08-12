Единственный механизм завершения войны в Украине – восстановление ее территориальной целостности и суверенитета. Иначе война будет продолжаться.

В разговоре с 24 Каналом военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан назвал способ, благодаря которому можно достичь желаемого результата.

Что повлечет крах России?

По мнению полковника ВСУ в запасе, именно удары по российской нефтяной отрасли пошатнут экономику России, что через несколько лет приведет к краху страны-агрессора и развалит российскую армию на территории Украины.

Это действия, которые можно легко просчитать. И тогда распад России на отдельные республики будет лишь делом времени. Для этого понадобится примерно 3 – 4 года,

– сказал Свитан.

Впрочем, в таком случае нужно постоянно бить по российским нефтеперерабатывающим заводам. Сейчас Украина демонстрирует прогресс в этом направлении – за 10 дней августа было отминусовано практически 5 НПЗ, в результате чего подскочили цены на бензин.

К слову, украинские дроны ГУР успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" в Республике Коми, что в 2000 километрах от границы Украины.

"Дальше надо продолжать в этом духе. Такой механизм остановки. Никак на это не повлияет Трамп, Путин или кто-либо другой. Это законы ведения боевых действий. Других вариантов больше не существует", – добавил полковник ВСУ в запасе.

В то же время российская пропаганда делает вбросы, что якобы так называемая "специальная военная операция" в Украине может закончиться через несколько месяцев. В то же время пропагандисты угрожают начать новую "сво" на Южном Кавказе.