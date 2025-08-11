Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Telegram-канал "Агентство". Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире своей программы пригрозил Азербайджану войной, заявив, что события на Южном Кавказе являются "очень большой проблемой" для Москвы.

В Кремле угрожают Азербайджану вторжением

Он даже допустил возможность новой так называемой "специальной военной операции".

По словам Соловьева, в районе Каспийского моря якобы могут появиться базы НАТО, что, по его мнению, создает угрозу России. Пропагандист заявил, что такая ситуация может привести к еще одной войне "нашего поколения".

В украинском Центре противодействия дезинформации считают, что причиной угроз стала информация о выделении Азербайджаном 2 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине. Эти средства пойдут на закупку и отправку азербайджанского энергетического оборудования, которое необходимо после российских атак на нефтебазу SOCAR и газокомпрессорную станцию в Одесской области.

В ЦПИ подчеркнули, что риторика Кремля по Южному Кавказу является признаком потери Россией влияния на регион. Москва уже не способна диктовать Баку свои условия, поэтому пытается компенсировать это запугиванием и искажением фактов для внутренней аудитории.

Ситуация обострилась на фоне мирного соглашения, которое 8 августа в Белом доме подписали Азербайджан и Армения. Журналисты отмечают, что лидеры обеих стран все больше ориентируются на США, а не на Россию, которая ранее пыталась быть единственным арбитром в конфликте вокруг Нагорного Карабаха.