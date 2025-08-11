Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Telegram-канал "Агентство". Російський пропагандист Володимир Соловйов в ефірі своєї програми пригрозив Азербайджану війною, заявивши, що події на Південному Кавказі є "дуже великою проблемою" для Москви.

У Кремлі погрожують Азербайджану вторгненням

Він навіть допустив можливість нової так званої "спеціальної військової операції".

За словами Соловйова, у районі Каспійського моря нібито можуть з’явитися бази НАТО, що, на його думку, створює загрозу Росії. Пропагандист заявив, що така ситуація може призвести до ще однієї війни "нашого покоління".

В українському Центрі протидії дезінформації вважають, що причиною погроз стала інформація про виділення Азербайджаном 2 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні. Ці кошти підуть на закупівлю та відправлення азербайджанського енергетичного обладнання, яке необхідне після російських атак на нафтобазу SOCAR та газокомпресорну станцію в Одеській області.

У ЦПД підкреслили, що риторика Кремля щодо Південного Кавказу є ознакою втрати Росією впливу на регіон. Москва вже не здатна диктувати Баку свої умови, тому намагається компенсувати це залякуванням та перекручуванням фактів для внутрішньої аудиторії.

Ситуація загострилася на тлі мирної угоди, яку 8 серпня в Білому домі підписали Азербайджан і Вірменія. Журналісти відзначають, що лідери обох країн дедалі більше орієнтуються на США, а не на Росію, яка раніше намагалася бути єдиним арбітром у конфлікті навколо Нагірного Карабаху.