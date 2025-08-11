Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника ЦПД Андрія Коваленка.

Як США зробили те, що не змогла Росія?

За словами Коваленка, мирна угода Азербайджану та Вірменії – це жорстке приниження Москви, яка завжди претендувала на домінування у пострадянському просторі.

Він нагадав, що загострення у Нагірному Карабаху почалося ще в 1987 році і дійшло до воєн.

Радянська влада, яка не втримала ситуацію – і потім росіяни в якості посередників, – нічого не досягали,

– наголосив Андрій Коваленко.

Зауважимо, що у мирній угоді вказано, що Азербайджан та Вірменія поважатимуть суверенітет, територіальну цілісність, непорушність міжнародних кордонів та політичну незалежність одна одної. В тексті зазначено, що Баку та Єревен не мають одне до одного жодних територіальних претензій.

Крім того, країни зобов'язуються не вживати жодних дій, спрямованих на повне або часткове порушення територіальної цілісності чи політичної єдності іншої сторони, а також утримуватися від втручання в її внутрішні справи.