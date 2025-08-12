Укр Рус
24 Канал Новини світу Інших варіантів немає: які 2 фактори можуть призвести до розпаду Росії
12 серпня, 16:49
2

Інших варіантів немає: які 2 фактори можуть призвести до розпаду Росії

Анжела Фігін
Основні тези
  • Удари по російській нафтовій галузі можуть похитнути економіку Росії, що в перспективі 3 – 4 років призведе до розпаду країни на окремі республіки.
  • Українські дрони вже успішно атакують нафтопереробні заводи, що сприяє зростанню цін на бензин в Росії.
  • Російська пропаганда стверджує, що "спеціальна військова операція" може закінчитися за кілька місяців, та погрожує новими діями на Південному Кавказі.

Єдиний механізм завершення війни в Україні – відновлення її територіальної цілісності та суверенітету. Інакше війна триватиме.

У розмові з 24 Каналом військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан назвав спосіб, завдяки якому можна досягти бажаного результату.

Цікаво Бідність, банкрутства та дефіцит кадрів: як санкції підточують Росію зсередини 

Що спричинить крах Росії?

На думку полковника ЗСУ в запасі, саме удари по російській нафтовій галузі похитнуть економіку Росії, що через декілька років призведе до краху країни-агресора та розвалить російську армію на території України. 

Це дії, які можна легко прорахувати. І тоді розпад Росії на окремі республіки буде лише справою часу. Для цього знадобиться приблизно 3 – 4 роки, 
– мовив Світан. 

Втім, у такому разі потрібно постійно бити по російських нафтопереробних заводах. Зараз Україна демонструє прогрес у цьому напрямку – за 10 днів серпня було відмінусовано практично 5 НПЗ, внаслідок чого підскочили ціни на бензин. 

До слова, українські дрони ГУР успішно атакували нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанафтопереробка" в Республіці Комі, що за 2000 кілометрів від кордону України.

"Далі треба продовжувати у цьому дусі. Такий механізм зупинки. Ніяк на це не вплине Трамп, Путін чи будь-хто інший. Це закони ведення бойових дій. Інших варіантів більше не існує", – додав полковник ЗСУ в запасі.  

Водночас російська пропаганда робить вкиди, що нібито так звана "спеціальна військова операція" в Україні може закінчитися через декілька місяців. Водночас пропагандисти погрожують розпочати нову "сво" на Південному Кавказі.  