У розмові з 24 Каналом військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан назвав спосіб, завдяки якому можна досягти бажаного результату.

Що спричинить крах Росії?

На думку полковника ЗСУ в запасі, саме удари по російській нафтовій галузі похитнуть економіку Росії, що через декілька років призведе до краху країни-агресора та розвалить російську армію на території України.

Це дії, які можна легко прорахувати. І тоді розпад Росії на окремі республіки буде лише справою часу. Для цього знадобиться приблизно 3 – 4 роки,

– мовив Світан.

Втім, у такому разі потрібно постійно бити по російських нафтопереробних заводах. Зараз Україна демонструє прогрес у цьому напрямку – за 10 днів серпня було відмінусовано практично 5 НПЗ, внаслідок чого підскочили ціни на бензин.

До слова, українські дрони ГУР успішно атакували нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанафтопереробка" в Республіці Комі, що за 2000 кілометрів від кордону України.

"Далі треба продовжувати у цьому дусі. Такий механізм зупинки. Ніяк на це не вплине Трамп, Путін чи будь-хто інший. Це закони ведення бойових дій. Інших варіантів більше не існує", – додав полковник ЗСУ в запасі.

Водночас російська пропаганда робить вкиди, що нібито так звана "спеціальна військова операція" в Україні може закінчитися через декілька місяців. Водночас пропагандисти погрожують розпочати нову "сво" на Південному Кавказі.