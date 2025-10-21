Охотятся на жителей, врываются в дома: волонтер шокировала зверствами россиян в Покровске

Ситуация в Покровске на грани катастрофической. В городе происходят тяжелые и плотные уличные бои. Все заезды и выезды контролируются врагом. Однако в городе до сих пор остается большое количество гражданских жителей.

В Покровске опасно любое передвижение, и пешеходов, и тем более авто. Об этом в эфире 24 Канала рассказала волонтер и основательница БО "БФ Ангелы Донбасса" Яна Статная.

"С начала января этого года россияне не прекращали "сафари" на гражданских. Они постоянно работали по велосипедистам, по пешеходам, по гражданским автомобилям. Они залетали в квартиры местных жителей, в их дома любыми методами", – сказала она.

Какая ситуация в других городах?

Яна Статная отметила, что в Константиновке очень сложная и напряженная ситуация. По ее словам, сейчас обстановка там похожа на ту, что была в Покровске в июле – августе. В городе очень много оптоволокна.

Все в оптоволокне. С одной стороны, там дроны сбивают, с другой – прилетают КАБы. То есть россияне ничего не жалеют на этот город. Некоторые части и районы города просто не узнать. Ландшафт здесь меняется почти ежедневно,

– подчеркнула волонтер.

В Доброполье тоже очень сложно. В июле россияне начали разрушать город. В частности, разбили центр, спальные районы. Ситуация с эвакуацией несколько лучше. Многие жители выехали именно в первый этап, когда оккупанты начали так активно обстреливать город. И сейчас люди более активно соглашаются на эвакуацию. Хотя определенное количество гражданских до сих пор остается.

Здесь уже нет света. Есть проблемы со связью. Начинают закрываться магазины. То есть мне по ситуации, по обстановке – как в Покровске в период конца декабря прошлого года – начала января 2025 года. Только больше КАБов, FPV-дронов прилетает именно по городу,

– добавила основательница БО "БФ Ангелы Донбасса".

Что происходит на Покровском направлении?