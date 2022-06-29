Чувствую свою миссию, – экс-депутат о работе парамедиком в Авдеевке

Многие хотят отправиться служить в Вооруженные Силы Украины. Однако важно найти свою функцию, задачи и навыки в поле боя.

Об этом 24 каналУ рассказал Егор Фирсов – экс-председатель Государственной экологической инспекции. Сначала он находился в территориальной обороне, а затем отправился на восток Украины тактическим медиком.

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Он откровенно признался, что до полномасштабного вторжения он мог только померить себе температуру и почти ничего не понимал в медицине. Однако после того как прошел курсы, решил, что готов к этому.

Когда я попросился на передовую, меня спросили командиры, чем вообще могу быть полезным. После курсов я понял, что те задачи, которые поставили передо мной – оказание первой медицинской помощи – не является чем-то сложным,

– сказал он.

Для этого нужно обладать стрессоустойчивостью и навыками и просто делать свое дело.

"Я чувствую свою миссию. Мне нравится то, что я сейчас делаю и чувствую, что у меня выходит", – добавил Фирсов.

Успех ВСУ на Харьковщине и на Донбассе

Попытку вражеского наступления ВСУ отбили и на Славянском направлении в сторону Довгенькое – Долина. Украинским военным удалось отбросить врага назад.

Такая же ситуация и на Лисичанском направлении. Враг не оставляет попыток взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск.

Российские оккупанты вели наступление, но украинские воины успешно подавили все эти попытки и заставили врага отойти.

На Авдеевском направлении россияне не только вынуждены были отойти, но и понесли потери. Они безрезультатно пытались штурмовать в направлении Егоровка – Павловка.

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