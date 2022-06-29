Відчуваю свою місію, – ексдепутат про роботу парамедиком в Авдіївці

Багато людей хоче відправитись служити у Збройні Сили України. Однак важливо знайти свою функцію, завдання та навички на полі бою.

Про це 24 каналу розповів Єгор Фірсов – ексголова Державної екологічної інспекції. Спершу він перебував у територіальній обороні, а потім вирушив на Схід України тактичним медиком.

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Він відверто зізнався, що до повномасштабного вторгнення він міг хіба лише поміряти собі температуру й майже нічого не розумів в медицині. Однак після того, як пройшов курси, вирішив, що готовий до цього.

Коли я попросився на передову, мене запитали командири, чим взагалі я можу бути корисним. Після курсів я зрозумів, що ті завдання, які поставили переді мною – надання першої медичної допомоги – не є чимось складним,

– сказав він.

Для цього потрібно мати стресостійкість та навички і просто робити свою справу.

"Я відчуваю свою місію. Мені подобається те, що я зараз роблю і відчуваю, що у мене виходить", – додав Фірсов.

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Спробу ворожого наступу ЗСУ відбили і на Слов'янському напрямку в бік Довгеньке – Долина. Українським військовим вдалося відкинути ворога назад.

Така ж ситуація і на Лисичанському напрямку. Ворог не полишає спроб взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ.

Російські окупанти вели наступ, але українські воїни успішно придушили всі ці спроби та змусили ворога відійти.

На Авдіївському напрямку росіяни не лише змушені були відійти, але й зазнали втрат. Вони безрезультатно намагалися штурмувати у напрямку Єгорівка – Павлівка.

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