Про це повідомив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко. За його словами, це вже третя школа, знищена росіянами у цьому місті. Всього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько 200 шкіл.

Увага На Слов'янському напрямку, біля Богородичного та Долини, ЗСУ зупинили штурм окупантів

Авдіївка. Школа номер 6. Сьогодні вночі окупанти обстріляли її снарядами РСЗО "Град" з магнієвим зарядом. Це вже третя школа, знищена росіянами в Авдіївці. Всього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько двох сотень шкіл,

– зазначив Кириленко.

Він наголосив, що попри пекельну пропаганду про "звільнення"" та "денацифікацію", правда полягає в тому, що росіяни прийшли на нашу землю нищити і вбивати. Передусім – цивільних.

Окупанти "Градами" обстріляли школу в Авдіївці / Фото Донецька ОВА

Зверніть увагу! Станом на 17 червня Росія зруйнувала в Україні 209 закладів освіти, пошкодила 1819.

Ситуація на Донеччині

На Донбасі російське військо зосереджує основні зусилля на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках. Там ведуться найзапекліші бої за українську землю.

За оперативними даними Генштабу, на Авдіївському напрямку загарбники завдали авіаудару в районі Нью-Йорка, обстріляли цивільну інфраструктуру поблизу Очеретиного, Авдіївки, Кам'янки, Нетайлового, Микільського та Оріхового.

Українські військові мають успіх на Слов'янському напрямку. Вони зупинили штурм росіян біля Богородичного та Долини.

Впродовж доби українським захисникам вдалось знищити 106 російських окупантів та чимало ворожої техніки.

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