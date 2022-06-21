Про це повідомив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко. За його словами, це вже третя школа, знищена росіянами у цьому місті. Всього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько 200 шкіл.

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Авдіївка. Школа номер 6. Сьогодні вночі окупанти обстріляли її снарядами РСЗО "Град" з магнієвим зарядом. Це вже третя школа, знищена росіянами в Авдіївці. Всього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько двох сотень шкіл,
– зазначив Кириленко.

Він наголосив, що попри пекельну пропаганду про "звільнення"" та "денацифікацію", правда полягає в тому, що росіяни прийшли на нашу землю нищити і вбивати. Передусім – цивільних.

Окупанти "Градами" обстріляли школу в Авдіївці / Фото Донецька ОВА

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