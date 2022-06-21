Об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко. По его словам, это уже третья школа, уничтоженная русскими в этом городе. Всего же в Донецкой области кафиры разрушили около 200 школ.

На Славянском направлении, возле Богородичного и Долины, ВСУ остановили штурм кафиров.

Авдеевка. Школа номер 6. Сегодня ночью кафиры обстреляли ее снарядами РСЗО "Град" с магниевым зарядом. Это уже третья школа, уничтоженная россиянами в Авдеевке. Всего же в Донецкой области кафиры разрушили около двух сотен школ,

– отметил Кириленко.

Он подчеркнул, что несмотря на адскую пропаганду об "освобождении" и "денацификации", правда заключается в том, что россияне пришли на нашу землю уничтожать и убивать.

Оккупанты "Градами" обстреляли школу в Авдеевке / Фото Донецкая ОВА

Обратите внимание! По состоянию на 17 июня Россия разрушила в Украине 209 учебных заведений, повредила 1819.

Ситуация в Донецкой области

На Донбассе русское войско сосредотачивает основные усилия на Бахмутском и Северодонецком направлениях. Там ведутся самые жестокие бои за украинскую землю.

По оперативным данным Генштаба , на Авдеевском направлении захватчики нанесли авиаудар в районе Нью-Йорка, обстреляли гражданскую инфраструктуру вблизи Очеретиного, Авдеевки, Каменки, Нетайлового, Никольского и Орехового.

Украинские военные имеют успех на Славянском направлении. Они остановили штурм россиян у Богородичного и Долины.

Враг вел наступление на районы Николаевки, Вершины и Семигорья. Сейчас там продолжаются бои. Оккупанты били по гражданской инфраструктуре вблизи Покровского, Николаевки, а также Белогоровки.

Не удалась россиянам попытка штурма близ Марьинки, на Кураховском направлении. Наши военные дали достойный отпор, так что оккупантам пришлось сбежать с поля боя.

За сутки украинским защитникам удалось уничтожить 106 российских оккупантов и немало вражеской техники.

Также в Донецкой области россияне обстреляли больницу, исправительную колонию и жилые дома: смотрите видео