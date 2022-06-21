В оперативном командовании "Юг" рассказали, что на Херсонщине захватчики нанесли авиационный удар по позициям украинских бойцов с вертолета Ка-52. К счастью, этот обстрел прошел без потерь. В ответ наши вертолеты также атаковали скопления россиян.

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ВСУ ликвидируют россиян на Юге

Захватчики, пытаясь усилить свое влияние на украинскую оборону и контрнаступление, 20 июня применили запрещенные нормами международного гуманитарного права зажигательные боеприпасы.

Однако это не помешало защитникам нанести россиянам сокрушительные потери. В частности, украинские ракетно-артиллерийские и другие подразделения при выполнении огневых задач уничтожили:

  • 25 оккупантов,
  • танк Т-62,
  • самоходную реактивную установку разминирования "Метеорит",
  • мощную станцию связи,
  • радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы,
  • 2 единицы военной автомобильной техники,
  • 3 склада боеприпасов.

Кроме этого, при попытке провести воздушную разведку в Николаевской области захватчики также лишились своих двух беспилотников типа "Орлан-10".

Смотрите обращение представителя оперативного командования "Юг":

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Защитники уничтожают оккупантов и на Востоке

В оперативно-тактической группировке "Восход" рассказали, что украинские защитники также продолжают сдерживать оккупантов в районе ответственности ОТУ. За 20 июня они уничтожили:

  • 106 захватчиков,
  • 1 танк,
  • 1 БТР,
  • 2 бронетранспортера МТ-ЛБ,
  • 2 артиллерийские системы,
  • 5 минометов,
  • 7 артиллерийских гусеничных тягачей АТ-Т,
  • 2 беспилотника,
  • 2 склада боеприпасов.

Заметьте, с начала полномасштабной войны оккупационная армия терпит катастрофические потери в Украине. По состоянию на утро 20 июня, бойцам ВСУ удалось уничтожить 33,8 тысячи вражеских солдат.

Кроме личного состава, Россия стремительно теряет технику. В частности, наши героические защитники уже испепелили:

  • 1477 танков,
  • 3588 боевых бронированных машин,
  • 749 артиллерийских систем,
  • 238 реактивных систем залпового огня,
  • 98 средств ПВО,
  • 216 самолетов,
  • 181 вертолет,
  • 601 беспилотник оперативно-тактического уровня,
  • 130 крылатых ракет,
  • 14 кораблей и катеров,
  • 2527 единиц автомобильной техники и автоцистерн,
  • 55 единиц специальной техники.

По словам украинских военных, наибольшие потери враг понес на Запорожском и Бахмутском направлениях.

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