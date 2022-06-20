Потери российских оккупантов постоянно растут, а никакой надежды на какой-либо прогресс в войне против Украины нет. Россияне начали понимать, что сохранить жизнь будет еще проблемой, поэтому стараются не лезть в горячие точки.

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Оккупанты боятся идти в бой

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, морально-психологическое состояние некоторых подразделений кафиров уже на критическом уровне. Они активно ищут избежать участия в боевых действиях, а в идеале – убежать домой, даже если для этого нужно ранить себя и имитировать получение травмы в бою.

Особенно низкий моральный дух зафиксирован в подразделениях 1 армейского корпуса русских оккупантов, в том числе подразделениях, которые Россия вывела для восстановления своей боеспособности в районах Херсона, Николаева и Попасной.

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В Харьковской области российские кафиры пытаются возобновлять активные боевые действия, правда, это больше напоминает продолжение утилизации российских солдат. Враг попытался провести разведку боем , но вряд ли доволен результатом – ВСУ дали россиянам отпор и заставили отступить.

Россиянам не удалось воплотить свой план по быстрому присоединению оккупированных украинских территорий. Замысел относительно "добровольного присоединения" из-за так называемого "референдума" провалился из-за безумного сопротивления мирного населения , поэтому кафиры перешли к воплощению "плана Б".

Вражеская ДРГ пыталась действовать вблизи Николаева. ВСУ открыли точный огонь, поэтому россиянам пришлось бежать.

Героическая оборона Северодонецка продолжается , россияне, несмотря на давление и постоянные обстрелы, не могут взять город под свой полный контроль. Также ВСУ удалось отразить штурм врага возле Мирной Долины и Белой Горы. Ситуация в Луганской области остается очень сложной, но контролируемой, ВСУ удается держать оборону и не давать врагу продвигаться дальше.

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