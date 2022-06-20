Втрати російських окупантів постійно зростають, а жодної надії на бодай якийсь прогрес у війні проти України немає. Росіяни почали розуміти, що зберегти життя буде тією ще проблемою, тому намагаються не лізти у гарячі точки.

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Окупанти бояться йти у бій

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, морально-психологічний стан деяких підрозділів окупантів вже на критичному рівні. Вони активно шукають уникнути участі у бойових діях, а в ідеалі – втекти додому, навіть якщо для цього потрібно поранити себе й імітувати отримання травми у бою.

Особливо низький моральний дух зафіксовано у підрозділах 1 армійського корпусу російських окупантів, зокрема підрозділах, які Росія вивела для відновлення своєї боєздатності в районах Херсону, Миколаєва та Попасної.

Новини з фронту: коротко про останні події

На Харківщині російські окупанти намагаються поновлювати активні бойові дії, щоправда, це більше нагадує продовження утилізації російських солдатів. Ворог спробував провести розвідку боєм, але навряд чи задоволений результатом – ЗСУ дали росіянам відсіч та змусили відступити.

Росіянам не вдалося втілити свій план щодо швидкого приєднання окупованих українських територій. Задум щодо "добровільного приєднання" через так званий "референдум" провалився через шалений спротив мирного населення, тож окупанти перейшли до втілення "плану Б".

Ворожа ДРГ намагалася діяти поблизу Миколаєва. ЗСУ відкрили влучний вогонь, тож росіянам довелося втікати.

Героїчна оборона Сєвєродонецька триває, росіяни попри шалений тиск та постійні обстріли не можуть взяти місто під свій повний контроль. Також ЗСУ вдалося відбити штурм ворога біля Мирної Долини та Білої Гори. Ситуація на Луганщині залишається дуже складною, але контрольованою, ЗСУ вдається тримати оборону та не давати ворогу просуватися далі.

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