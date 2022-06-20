Про це свідчать актуальні дані від Генерального штабу Збройних Сил України станом на 18:00 20 червня.

Важливо У Чорному морі зменшилося корабельне угруповання ворога, але загроза атак зберігається

Там повідомили, що наразі тривають бої за контроль над містом Сєвєродонецьк. Крім того, українські воїни звели нанівець спроби штурмових дій ворога в районах населених пунктів Мирна Долина та Біла Гора.

Також наші бійці успішно відбили ворожий штурм в районі населеного пункту Богородичне.

Яка ситуація на Донбасі

На Слов'янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Грушуваха, Велика Комишуваха, Краснопілля та Долина.

основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Грушуваха, Велика Комишуваха, Краснопілля та Долина. На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по підрозділах наших військ. Завдали авіаційних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Устинівка та Лисичанськ.

окупанти продовжують вогневий вплив зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по підрозділах наших військ. Завдали авіаційних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Устинівка та Лисичанськ. На Бахмутському напрямку під прикриттям артилерійських обстрілів у районі населеного пункту Миколаївка намагалася діяти диверсійно-розвідувальна група противника. Внаслідок вогневого ураження, отриманого від наших воїнів, вона відступила. Надалі ворог здійснив спробу штурму, успіху не мав.

Крім того, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Покровське. Завдали авіаударів неподалік Малорязанцевого та Білогорівки.

Натомість на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Краматорському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури поблизу Кам'янки, Гуляйполя, Авдіївки, Вугледара, Малинівки та Залізничного. Завдав авіаударів по населених пунктах Малі Щербаки, Мар'їнка, Вугледар, Костянтинівка та Новомихайлівка.

Окупанти мають низький моральний дух

Як зауважили у Генштабі, через значні втрати особовий склад окремих підрозділів окупаційних військ має дуже низький рівень морально-психологічного стану і шукає можливість уникнути подальшої участі у бойових діях.

Особливо це розповсюджено серед особового складу 1 армійського корпусу російських окупаційних військ – у підрозділах, що виведені для відновлення боєздатності з районів Херсону, Миколаєва та Попасної.