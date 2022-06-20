Так, поблизу населеного пункту Ртищівка, що у Чугуївському районі області, російські окупанти намагались здійснити розвідку боєм. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України станом на 18:00 20 червня.

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Ситуація на Харківщині та Слов'янському напрямку ввечері 20 червня

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку ворог намагався виявити слабкі місця в обороні наших захисників і захисниць та здійснив невдалу спробу вести розвідку боєм неподалік населеного пункту Ртищівка.

Крім того, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Уди, Українка, Коробочкине, Михайлівка та Петрівка.

Тим часом на Слов'янському напрямку основні свої зусилля російські загарбники зосередили на утриманні зайнятих позицій. Тривали ворожі артилерійські обстріли по районах населених пунктів Дібрівне, Грушуваха, Велика Комишуваха, Краснопілля та Долина.

Разом з тим поблизу населеного пункту Богородичне, що у Краматорському районі Донецької області, Збройні Сили України успішно відбили штурмові дії російських окупантів.

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Що відбувається на Сєвєродонецькому напрямку

До слова, найзапекліші бої й далі точаться на Сході України. Зокрема, на Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати зі ствольної артилерії та ракетних систем залпового вогню позиції Збройних Сил України. Від ворожих авіаційних ударів при цьому постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Устинівка та Лисичанськ.

Російська артилерія також гатить по цивільних об'єктах неподалік Устинівки, Лисичанська, а також Гірського. Тривають бої за контроль над Сєвєродонецьком. При цьому українські захисники і захисниці зруйнували спроби ворога здійснювати штурмові дії у районах Мирної Долини та Білої Гори.

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