ДРГ намагалася діяти під прикриттям артилерійських обстрілів

Про це у вечірньому зведенні повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ. Повідомляється, що ДРГ противника намагалася діяти в районі населеного пункту Миколаївка.

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Російська ДРГ намагалася діяти під прикриттям артилерійських обстрілів. Та, як повідомили у Генштабі ЗСУ, унаслідок вогневого ураження, отриманого від наших воїнів, вона відступила.

Росіяни здійснили невдалий штурм

Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що надалі ворог здійснив спробу штурму, однак зазнав невдачі.

Водночас окупанти вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Покровське. Завдали авіаударів неподалік Малорязанцевого та Білогорівки.