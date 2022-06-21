В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що на Херсонщині загарбники завдали авіаційного удару по позиціях українських бійців з гелікоптера Ка-52. На щастя, цей обстріл минув без втрат. У відповідь наші гелікоптери також атакували скупчення росіян.

До теми Через значні втрати окупанти на Півдні та Сході хочуть уникнути участі у війні

ЗСУ ліквідовують росіян на Півдні

Загарбники, намагаючись посилити свій вплив на українські оборону та контрнаступ, 20 червня застосували заборонені нормами міжнародного гуманітарного права запалювальні боєприпаси.

Однак це не завадило захисникам завдати росіянам нищівних втрат. Зокрема, українські ракетно-артилерійські та інші підрозділи під час виконання вогневих завдань знищили:

25 окупантів,

танк Т-62,

самохідну реактивну установку розмінування "Метеорит",

потужну станцію зв’язку,

радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби,

2 одиниці військової автомобільної техніки,

3 склади боєприпасів.

Окрім цього, під час спроби провести повітряну розвідку на Миколаївщині загарбники також позбулися своїх двох безпілотників типу "Орлан-10".

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

Цікаво Під Ізюмом полягла "еліта" танкових військ: окупантам було всього по 19 – 20 років

Захисники знищують окупантів і на Сході

В оперативно-тактичному угрупованні "Схід" розповіли, що українські захисники також продовжують стримувати окупантів в районі відповідальності ОТУ. За 20 червня вони знищили:

106 загарбників,

1 танк,

1 БТР,

2 бронетранспортери МТ-ЛБ,

2 артилерійські системи,

5 мінометів,

7 артилерійських гусеничних тягачів АТ-Т,

2 безпілотники,

2 склади боєприпасів.

Зауважте, від початку повномасштабної війни окупаційна армія зазнає катастрофічних втрат в Україні. Станом на ранок 20 червня, бійцям ЗСУ вдалося знищити 33,8 тисячі ворожих солдатів.

Окрім особового складу Росія стрімко втрачає техніку. Зокрема, наші героїчні захисники вже спопелили:

1477 танків,

3588 бойових броньованих машин,

749 артилерійських систем,

238 реактивних систем залпового вогню,

98 засобів ППО,

216 літаків,

181 гелікоптер,

601 безпілотник оперативно-тактичного рівня,

130 крилатих ракет,

14 кораблів та катерів,

2527 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,

55 одиниць спеціальної техніки.

За словами українських військових, найбільших втрат ворог зазнав на Запорізькому та Бахмутському напрямках.

Варто подивитися – маріупольська бригада нищить техніку загарбників: відео