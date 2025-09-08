Исследование компании Civitta показало, что с 2020 года экономический и антикоррупционный эффекты от цифровых услуг в Дії уже превысили 184 миллиарда гривен.

Исследование охватило более 80 услуг – от справок и подписей до программ поддержки – еОселя, Нацкешбек или еРобота, пишет 24 Канал.

Что показали результаты исследования?

Цифровизация – это не просто модное слово, а настоящий двигатель развития государства и этот тезис подтверждает новое исследование компании Civitta. С 2020 года экономический и антикоррупционный эффекты от цифровых услуг в Дії уже превысили 184 миллиарда гривен.

Это сохраненные сотни миллионов часов для граждан, которые теперь не тратят время в очередях и кругах бюрократии. Это прозрачные государственные услуги – без взяток и посредников.

Каждый цифровой сервис убивает очередную коррупционную схему и делает государство прозрачным и удобным для людей. Цифровизация – самый эффективный инструмент борьбы с коррупцией, и мы будем и в дальнейшем масштабировать этот эффект для всей страны,

– отметил Михаил Федоров, Первый вице-премьер-министр – Министр цифровой трансформации.



Федоров отметил, что цифровизация – самый эффективный способ борьбы с коррупцией / Фото из телеграма министра

Ранее государство тратило на одну офлайн-услугу более 1 500 гривен. Теперь, благодаря Дії, расход на одну услугу в онлайне в 6 раз дешевле – в среднем всего 242 гривны. А гражданам не нужно тратиться на транспорт и печать кип документов. Ежегодно "базовые" онлайн-услуги экономят 49 миллиардов гривен, или почти 7 годовых бюджетов Николаева.

"Это уникальное исследование и для Украины, и для мира. Мы считали не только экономию времени или расходов граждан, но и эффекты от программ-катализаторов – например еОселя или еВідновлення. Также измеряли антикоррупционный эффект: через интервью выяснили "таксы" и масштабы взяток. Это нетривиальная методология, ведь речь идет о скрытых процессах", – отметил Кирилл Криволап, управляющий партнер Civitta Украина, руководитель ОО Центр экономического восстановления.

Он добавил, что "именно поэтому результаты особенно ценны – они показывают реальную картину и доказывают, что цифровизация ломает коррупционные модели".

В исследовании подробно проанализировали 87 различных услуг в Дії. Среди них - базовые сервисы (справки, выдержки, Дія.Підпис), уникальные онлайн-программы (еОселя, еРобота, Национальный кэшбек), а также услуги с высоким коррупционным риском (строительные услуги, статус ВПО, услуги для моряков).

Главные результаты исследования:

7,4 миллиарда гривен в год больше не тратят на взятки и посредников

Строительство, статус ВПЛ, дипломирование моряков – годами эти сферы считались наиболее подверженными коррупции, а получение услуг было сложным и забюрократизированным. Теперь они удобны и прозрачны. их цифровизация имеет наиболее ощутимый результат – ежегодно экономится 4,2 миллиарда гривен. А в целом все цифровые услуги экономят 7,4 миллиарда гривен.

"Базовые" онлайн-услуги экономят 49 миллиардов гривен в год

Цифровизация "базовых" услуг, например получение выписки о месте жительства, ежегодно экономит гражданам и государству 49 миллиардов гривен. Если онлайн-услугами будут пользоваться все украинцы, показатель может достичь 75 миллиардов гривен в год.

6,5 миллиардов гривен в год экономят программы поддержки в Дії

еРабота, еВідновлення, Нацкешбек – запуск этих программ в Дії не только поддерживает людей и стимулирует развитие экономики, но и экономит миллиарды государству. Благодаря цифровизации расходы на них почти исчезли – их удалось уменьшить на 99%.

Цифровизация – это прежде всего о людях. Она экономит миллиарды для государства и тысячи гривен для каждой семьи, но самое главное – она возвращает людям время и разрушает коррупционные схемы. Благодаря поддержке правительства Швейцарии Украина становится примером для мира, как цифровые решения меняют государство изнутри,

– отметил Виктор Лях, президент Фонда Восточная Европа.

Цифровые сервисы убирают пространство для коррупции и облегчают жизнь украинцев, поэтому цифровизация продолжается.

Михаил Федоров отметил, что сейчас идет работа над несколькими проектами: запуск е-Нотариат, готовится запуск еАкциз, создается система онлайн-мониторинга игорного бизнеса и переводится в цифру строительная сфера. Это сделает услуги более прозрачными и уберет коррупционные схемы.

"Поэтому в следующем году антикоррупционный эффект Дии будет еще больше", – написал в своем телеграмме министр.

Исследование проведено Civitta по заказу Министерства цифровой трансформации Украины при поддержке Программы EGAP, внедряется Фондом Восточная Европа при поддержке Швейцарии.

Что планируют запустить в Дії?