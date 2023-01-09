Цинический удар россиян по Харьковщине: из-под завалов достают людей, погибла женщина
Источник:Кирилл Тимошенко
Россия цинично атаковала Харьковскую область ракетой. Спасатели пытаются извлечь людей из-под завалов.
По данным председателя областной ОВА враги ударили по рынку в поселке Шевченково Харьковской области. Предварительно известно о раненых.
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Что известно об атаке россиян в Харьковской области
Спасатели Харьковщины достают людей из-под завалов после очередной российской атаки… Это ужасные фото, на которые нельзя смотреть без слез.
– написал заместитель главы Офиса Президента.
Он также добавил, что эти страшные фотографии должны видеть мир и усиливать помощь в преодолении российской тирании.
Впоследствии глава Харьковской ОВО Олег Синегубов подтвердил информацию о гибели 60-летней женщины. Скорее всего, именно ее тело спасатели извлекли из-под завалов.