Росіяни цинічно вдарили по Харківщині: рятувальники дістають людей з-під завалів
Джерело:Кирило Тимошенко
Росія цинічно атакувала Харківську область ракетою. Рятувальники намагаються дістати людей з-під завалів.
За даними голови обласної ОВА вороги вдарили по ринку в селищі Шевченкове, що на Харківщині. Попередньо відомо про поранених та загиблу жінку.
Важливо Окупанти вдарили ракетою по ринку на Харківщині: є постраждалі, серед них – 13-річна дитина
Що відомо про атаку росіян на Харківщині
Рятувальники Харківщини дістають людей з-під завалів після чергової російської атаки… Це жахливі фото, на які не можна дивитися без сліз,
– написав заступник глави Офісу Президента.
Він також додав, що ці страшні фотографії має бачити світ та посилювати допомогу в подоланні російської тиранії.
Згодом глава Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію про загибель 60-річної жінки. Найімовірніше, саме її тіло рятувальники дістали з-під завалів.
Жахливі наслідки атаки росіян / Фото Кирила Тимошенка та Олега Синєгубова
(Обережно! Не радимо дивитись чутливим людям)
Очільник обласної військової адміністрації заявив, що станом на 10:40 рятувальники продовжують розбирати завали.
Всіх інших постраждалих госпіталізовано. Медики надають їм допомогу,
– заявив Синєгубов.
Що відомо про атаку росіян на Харківщині
- Орієнтовно о 9:26 9 січня глава Харківської ОВА заявив, що російські окупанти вдарили ракетою по ринку в селищі міського типу Шевченкове Куп'янського району, що на Харківщині.
- За даними Олега Синєгубова, попередньо відомо, що вдарили із ЗРК С-300. Згодом в обласній військовій адміністрації з'явились дані про 7 поранених людей.
- Окрім того, відомо, що постраждала 13-річна дівчинка. На жаль, деталей про її стан, як і про інших поранених, немає.