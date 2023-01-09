Росіяни цинічно вдарили по Харківщині: рятувальники дістають людей з-під завалів

Росія цинічно атакувала Харківську область ракетою. Рятувальники намагаються дістати людей з-під завалів.

За даними голови обласної ОВА вороги вдарили по ринку в селищі Шевченкове, що на Харківщині. Попередньо відомо про поранених та загиблу жінку.

Важливо Окупанти вдарили ракетою по ринку на Харківщині: є постраждалі, серед них – 13-річна дитина

Що відомо про атаку росіян на Харківщині

Рятувальники Харківщини дістають людей з-під завалів після чергової російської атаки… Це жахливі фото, на які не можна дивитися без сліз,

– написав заступник глави Офісу Президента.

Він також додав, що ці страшні фотографії має бачити світ та посилювати допомогу в подоланні російської тиранії.

Згодом глава Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію про загибель 60-річної жінки. Найімовірніше, саме її тіло рятувальники дістали з-під завалів.

Жахливі наслідки атаки росіян / Фото Кирила Тимошенка та Олега Синєгубова

(Обережно! Не радимо дивитись чутливим людям)

Очільник обласної військової адміністрації заявив, що станом на 10:40 рятувальники продовжують розбирати завали.

Всіх інших постраждалих госпіталізовано. Медики надають їм допомогу,

– заявив Синєгубов.

Що відомо про атаку росіян на Харківщині