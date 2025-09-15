Александр Цивинский 6 августа был назначен на должность главы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). На сегодня он формирует свою команду и уже назначил заместителей.

Глава БЭБ рассказал в эфире 24 Канала, по какому принципу подбирает специалистов на должности. Также Александр Цивинский раскрыл, готов ли брать в свою команду друзей.

К теме Послы G7 приветствовали назначение Цывинского председателем БЭБ

По какому принципу Цивинский формирует команду?

Цивинский отметил, что для него было большим вызовом возглавить Бюро экономической безопасности Украины, ведь он знал, что все будет непросто. Однако за месяц работы на должности, он понял, что все значительно непросто, особенно по нормативному плану.

Однако я искренне верю в то, что удастся построить крепкую, хорошую команду. Я верю в то, что мы хорошо проведем переаттестацию, что с нами останутся крутые люди, которые на данный момент работают в БЭБ, и нас дополнят не менее крутые люди, которые придут из других правоохранительных органов, из бизнеса, а, возможно, украинцы вернутся из других стран и будут работать,

– подчеркнул он.

По мнению главы ведомства, если в отношении работников БЭБ будет выполняться закон так же как и в отношении работников Государственного бюро расследований, то они будут чувствовать справедливость.

Это позволит мне сделать так, чтобы крутые люди и специалисты, которые есть в Бюро экономической безопасности, чувствуя справедливость к себе, остались работать. Также прошли переаттестацию, а это очень сложный процесс. Важно, чтобы они понимали, что переаттестация гарантирует достойные условия труда,

– отметил Цывинский.

Директор БЭБ уже назначил своих заместителей. Тарас Щербай – бывший прокурор САП – стал заместителем по международному сотрудничеству и организации международных расследований.

Павел Буздиган, бывший руководитель подразделения детективов НАБУ, курирует направление организации расследований и выявления уголовных правонарушений в сфере экономики.

Юрий Белоусов – бывший руководитель департамента войны из Офиса Генерального прокурора – занимает должность заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Этих людей я знаю исключительно по работе. У меня такой принцип: я не беру и не буду терпеть назначения на должность людей, которые являются друзьями,

– отметил Александр Цывинский.

Он добавил, что пользуется тремя ключевыми признаками при отборе людей: добропорядочность, компетентность и драйвовость.

Человек должен чувствовать драйв и иметь желание делать эту работу, ему должно быть интересно. Потому что если ты добропорядочный, но не компетентный – это не работает. Если ты компетентный, но недобропорядочный – это тоже не приведет к успеху,

– пояснил председатель БЭБ.

В то же время если человек имеет первые две характеристики, но ему все мешает, кто-то в чем-то постоянно виноват и он немотивирован к труду, не хочет достичь свершений, изменений, – то, по словам главы БЭБ, это тоже не работает.

Что известно о назначении Цивинского на должность главы БЭБ?