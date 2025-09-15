Олександра Цивінського серпня було призначено на посаду голови Бюро економічної безпеки України (БЕБ). На сьогодні він формує свою команду і вже призначив заступників.

Голова БЕБ розповів в ефірі 24 Каналу, за яким принципом підбирає спеціалістів на посади. Також Олександр Цивінський розкрив, чи готовий брати у свою команду друзів.

До теми Посли G7 привітали призначення Цивінського головою БЕБ

За яким принципом Цивінський формує команду?

Цивінський наголосив, що для нього було великим викликом очолити Бюро економічної безпеки України, адже він знав, що все буде непросто. Проте за місяць робити на посаді, він зрозумів, що все значно непросто, особливо щодо нормативного плану.

Однак я щиро вірю в те, що вдасться побудувати міцну, гарну команду. Я вірю в те, що ми гарно проведемо переатестацію, що з нами залишаться круті люди, які на цей момент працюють в БЕБ, і нас доповнять не менш круті люди, які прийдуть з інших правоохоронних органів, з бізнесу, а, можливо, українці повернуться з інших країн та будуть працювати,

– підкреслив він.

На думку очільника відомства, якщо щодо працівників БЕБ дотримуватиметься закону так само як і щодо працівників Державного бюро розслідувань, то вони відчуватимуть справедливість.

Це дозволить мені зробити так, щоб круті люди й спеціалісти, які є в Бюро економічної безпеки, відчуваючи справедливість до себе, залишились працювати. Також пройшли переатестацію, а це дуже складний процес. Важливо, щоб вони розуміли, що переатестація гарантує гідні умови праці,

– зауважив Цивінський.

Директор БЕБ вже призначив своїх заступників. Тарас Щербай – колишній прокурор САП – став заступником з міжнародної співпраці та організації міжнародних розслідувань.

Павло Буздиган, колишній керівник підрозділу детективів НАБУ, курує напрямок організації розслідувань і виявлення кримінальних правопорушень у сфері економіки.

Юрій Бєлоусов – колишній керівник департаменту війни з Офісу Генерального прокурора – обіймає посаду заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Цих людей я знаю виключно по роботі. У мене такий принцип: я не беру і не буду толерувати призначення на посаду людей, які є друзями,

– відзначив Олександр Цивінський.

Він додав, що користується трьома ключовими ознаками під час добору людей: доброчесність, компетентність і драйвовість.

Людина має відчувати драйв і мати бажання робити цю роботу, їй має бути цікаво. Тому що якщо ти доброчесний, але не компетентний – це не працює. Якщо ти компетентний, але недоброчесний – це теж не призведе до успіху,

– пояснив голова БЕБ.

Водночас якщо людина має перші дві характеристики, але їй все заважає, хтось у чомусь постійно винен і вона невмотивована до праці, не хоче досягнути звершень, змін, – то, за словами глави БЕБ, це теж не працює.

Що відомо про призначення Цивінського на посаду голови БЕБ?