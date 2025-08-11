Як Цивінський пройшов перевірку на поліграфі?

Зокрема Цивінський відзначив високий професійний рівень перевірки, передає 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Перевірка була проведена на високому професійному рівні. Спеціаліст виконав необхідні умови. Оскільки я сам поліграфолог, я добре знаю, як це має відбуватися,

– розповів Олександр Цивінський.

Зокрема, він констатував, що все відбувалося так, як воно і повинно бути, відповідно до кращих світових практик. Ба більше, директор БЕБ підтвердив, що серед інших питань були й ті, що стосувалися російського громадянства його батька та інших аспектів, які могли б бути пов'язані з країною-агресоркою.

Тобто розповідати повністю, як стояло запитання під час перевірки – немає сенсу, тому що це професійний сленг. Але от саме ці тематики – вони були з'ясовані та перевірені,

– сказав Олександр Цивінський.

Він зазначив, що жодних запитань за результатами проходження поліграфа до нього ні в кого не залишилося. І якщо якісь питання все ж були, то вони повністю зняті.

Очільник Бюро економічної безпеки зробив ще одну заяву. Згідно з його слів, проходження поліграфа було його особистим добровільним рішенням.

Зауважте! Цивінський заявив, що прийняв таке рішення для того, щоб зняти всі запитання, які потенційно могли б залишитися та надалі та якимось чином негативно впливати.