Как Цывинский прошел проверку на полиграфе?

В частности Цивинский отметил высокий профессиональный уровень проверки, передает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Проверка была проведена на высоком профессиональном уровне. Специалист выполнил необходимые условия. Поскольку я сам полиграфолог, я хорошо знаю, как это должно происходить,

– рассказал Александр Цывинский.

В частности он констатировал, что все происходило так, как оно и должно быть, в соответствии с лучшими мировыми практиками. Более того, директор БЭБ подтвердил, что среди других вопросов были и те, касающиеся российского гражданства его отца и других аспектов, которые могли бы быть связаны со страной-агрессором.

То есть рассказывать полностью, как стоял вопрос во время проверки – нет смысла, потому что это профессиональный сленг. Но вот именно эти тематики – они были выяснены и проверены,

– сказал Александр Цывинский.

Он отметил, что никаких вопросов по результатам прохождения полиграфа к нему ни у кого не осталось. И если какие-то вопросы все же были, то они полностью сняты.

Глава Бюро экономической безопасности сделал еще одно заявление. Согласно его словам, прохождение полиграфа было его личным добровольным решением.

Заметьте! Цивинский заявил, что принял такое решение для того, чтобы снять все вопросы, которые потенциально могли бы остаться и в дальнейшем и каким-то образом негативно влиять.