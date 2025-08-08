Силы обороны продолжают противодействовать российским военным. Однако вражеские войска имеют продвижение на Днепропетровщине.

В частности, вблизи Дачного. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также Враг продвинулся вблизи 6 населенных пунктов: обновление от DeepState

Какая ситуация возле Дачного?

В DeepState отмечают, что в последнем обновлении карты появилось обозначение в районе населенного пункта Дачное Днепропетровской области. Аналитики объясняют, что увеличение красной зоны является уточнением, которое описывает ситуацию.

Сейчас вражеские войска фиксируются на противоположном берегу реки Волчья от села и постоянно давят в восточном районе от Дачного со стороны Новоукраинки.

Оккупанты продвинулись возле Дачного: ситуация на карте

Кроме этого, в последнее время российские военные пробуют залезать в посадки вокруг села, особенно уделяют внимание посадкам севернее Дачного. Там они пытаются накопиться и закрепиться или просто прячутся, чтобы выжить.

По данным аналитиков, Силы обороны пытаются контролировать перемещение оккупантов, уничтожают их при обнаружении и прилагают усилия, чтобы зачищать занимаемые россиянами позиции.

Сейчас основная часть Дачного находится в серой зоне, где ведутся активные боевые действия, ведь захватчики не оставляют попыток занять село, которое уже является принципиальным для них. В основном здесь Россия привлекает для штурмовых действий малые группы пехоты.

В DeepState опровергли информацию, которую распространяют отдельные телеграмм-каналы и медиа в публичном пространстве по так называемому "факту оккупации села Дачное".

Ссылаясь на нашу карту, этими медиаресурсами распространяется информация, которая не соответствует действительности и формирует манипулятивную картинку для пользователя,

– говорят там.

А также отмечают, что населенный пункт Дачное не находится под оккупацией россиян. Оккупанты не могут там закрепиться, а в последнее время, даже нормально подойти к селу.