Сили оборони продовжують протидіяти російським військовим. Проте ворожі війська мають просування на Дніпропетровщині.

Зокрема, поблизу Дачного. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Дивіться також Ворог просунувся поблизу 6 населених пунктів: оновлення від DeepState

Яка ситуація біля Дачного?

У DeepState зазначають, що в останньому оновленні мапи з'явилося позначення в районі населеного пункту Дачне Дніпропетровської області. Аналітики пояснюють, що збільшення червоної зони є уточненням, яке описує ситуацію.

Наразі ворожі війська фіксуються на протилежному березі річки Вовча від села та постійно тиснуть в східному районі від Дачного зі сторони Новоукраїнки.

Окупанти просунулися біля Дачного: ситуація на карті

Окрім цього, останнім часом російські військові пробують залазити в посадки навколо села, особливо приділяють увагу посадкам північніше від Дачного. Там вони намагаються накопичитися та закріпитися або просто ховаються, щоб вижити.

За даними аналітиків, Сили оборони намагаються контролювати переміщення окупантів, знищують їх при виявленні та докладають зусиль, щоб зачищати займані росіянами позиції.

Наразі основна частина Дачного перебуває в сірій зоні, де ведуться активні бойові дії, адже загарбники не полишають спроб зайняти село, яке вже є принциповим для них. Здебільшого тут Росія залучає для штурмових дій малі групи піхоти.

У DeepState спростували інформацію, яку поширюють окремі телеграм-канали та медіа в публічному просторі щодо так званого "факту окупації села Дачне".

Посилаючись на нашу мапу, цими медіаресурсами шириться інформація, яка не відповідає дійсності й формує маніпулятивну картинку для користувача,

– кажуть там.

А також наголошують, що населений пункт Дачне не перебуває під окупацією росіян. Окупанти не можуть там закріпитися, а останнім часом, навіть нормально підійти до села.