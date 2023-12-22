Стрелок из Праги также мог убить мужчину и его 2-месячную дочь: полиция поделилась версией

Неделю назад в Клановицком лесу, что на окраинах Праги, нашли мертвыми 30-летнего мужчину вместе с его 2-месячной дочерью. В полиции до сих пор не разыскали стрелка, но существует версия, что к убийству может быть причастен Давид Козак.

Давид Козак – 24-летний студент, который 21 декабря устроил стрельбу на философском факультете Карлова университета. В результате его действий погибли 15 человек, а десятки – пострадали.

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Стрелок может быть причастен к еще одному убийству

Глава полиции Чехии Мартин Вондрашек сообщил, что в настоящее время продолжается расследование дела об убийстве мужчины вместе с младенцем в Клановицком лесу. Следствие не отвергает версии, что стрелок Давид Козак, которого ликвидировали во время спецоперации в университете, также может быть причастным к убийству.

Мы очень серьезно работаем с версией, которая на данный момент вполне реальна, что нападавший с философского факультета также ответственен за двух жертв, которых нашли на прошлой неделе в Клановицком лесу,

– заявили в полиции.

Правоохранители предполагают, что жертвы были случайными и к убийству причастен преступник, имеющий много разного оружия.

К слову, Козака также подозревают в убийстве собственного отца. Его начали разыскивать еще утром 21 декабря, когда его отца нашли мертвым в селе недалеко от Праги. Как говорят свидетели, Козак якобы хотел покончить с собой и поэтому уехал в Прагу. Вондрашек добавил, что стрелок имел огромный склад оружия и боеприпасов, поэтому могло быть значительно серьезнее кровопролитие.

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